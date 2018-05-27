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Майский кошмар Торецка: более 30 домов попали под удар (ФОТО)
Об ужасах, которые переживает в мае Торецк (бывший Дзержинск, подконтрольная часть Донетчины), рассказали руководитель Гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин и представители Украинской стороны СЦКК.
По словам Каплина, с начала мая в Торецке и подчиненных Торецкому городскому совету населенных пунктах были повреждены 31 жилище мирных жителей и 2 медицинских учреждения.
Капин напоминает, что вчера в ходе обстрела получили повреждения две квартиры мирных жителей в Торецке по ул. Р. Корсакова. Снаряды повредили несущую стену и мебель в первой квартире и кровлю во второй.
24 мая в ходе артиллерийского обстрела были повреждены здания городского психоневрологического диспансера (в здании выбиты все окна, два автомобиля, и кровля), а также здание тубдиспансера (повреждено остекление).
"Сотрудниками Гуманитарная миссия "Пролиска" оказана помощь материалами для экстренных ремонтов пострадавшим семьям мирных жителей и пострадавшим учреждениям", - отмечает Егвений.
Вчерашний обстрел боевиками незаконных вооруженных формирований жилого квартала Торецка артсистемами калибра 122 мм задокументирован наблюдателями украинской стороны СЦКК и работниками Генеральной прокуратуры.
"Зафиксировано прямое попадание боеприпасов в трехэтажный дом по адресу улица Римского Корсакова 14. К счастью, снаряд, который пробил стену здания не разорвался, никто из жителей квартир не пострадал. Поврежденные боеприпасы были оперативно изъяты специалистами ГСЧС Украины. Всё задокументировано наблюдателями СММ ОБСЕ, - сообщает УСЦКК. - На месте обстрела также работали специалисты управления по расследованию преступлений совершенных на временно оккупированных территориях Генеральной прокуратуры Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство".
Теги: Донбасс, обстрел, разрушения, Торецк, оккупанты
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