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Миротворцы для Донбасса: озвучен печальный прогноз
Сооснователь гуманитарной организации "Ответственные граждане" Энрике Менендес считает, что реальных предпосылок во внешней политике для введения миротворческой миссии ООН на Донбасс нет.
"Мы отмечали, что в 2017 году произошла серьезная активизация американо-российского диалога, именно благодаря тому, что Волкер (Курт Волкер - спецпред Госдепа США по вопросам Украины – прим. ред.) впрыснул в этот диалог "новую кровь". Было видно, что у него есть личная амбиция, он хочет этот процесс сдвинуть с "мертвой" точки и он мог позволить себе активнее работать на этом направлении, - отметил Менендес в интервью Ukrlife.TV. - Не могу точно сказать, что произошло, то ли противоречия между США и Россией настолько неразрешимые, что пробить эту стену невозможно, то ли личный его запал угас, то ли эта неопределенность со стороны России – останется ли его визави Сурков (Владислав Сурков - советник президента РФ Владимира Путина, негласный куратора оккупированного Донбасса - прим. ред.) или слухи подтвердятся и Сурков
уйдет, никто не может сказать этого на 100%. То ли американцы пытаются сейчас продавить свои позиции так агрессивно, что Россия стала опять в свою защитную позицию, но постепенно сходит на нет и тема миротворцев, и "большой договор"".
По мнению Менендеса, вопрос введения миротворческой миссии ООН на Донбасс только широко обсуждают в СМИ, но реальных дипломатических подвижек нет.
"Об этом говорят в порядке говорения. Но мы прекрасно понимаем, как это работает, что, если дипломатический процесс идет, о нем меньше говорят, а больше делают, и к чему-то это должно привести. А тут слишком много разговоров. Такое ощущение, что тема забалтывается, - отметил он. - Если быть реалистом, смотреть на ситуацию реально, то предпосылок к какому-то серьезному продвижению по Донбассу нет, во внешнем контексте. Нет этих предпосылок в ближайшие 3-5 лет точно".
Напомним, что в докладе, подготовленном экспертом ООН при Колумбийском университете в Нью-Йорке Ричардом Гоуаном по поручению бывшего генерального секретаря НАТО, советника президента Украины Петра Порошенко Андерса Фог Расмуссена, отмечается, что для урегулирования конфликта на Донбассе ООН следует отправить в Украину до 24 тысяч миротворцев. Подробнее читайте в материале Миротворцы для Донбасса: новые цифры и "белорусский фактор"
Отметим, что Россия хочет, чтобы миротворцы контролировали исключительно линию разграничения, исполняя функцию "охранников" при СММ ОБСЕ. Украина и ее западные сторонники настаивают, что миротворцы ООН должны стоять на украино-российской границе, а также иметь доступ ко всей временно оккупированной территории Донбасса.
Экс-глава "Совбеза ДНР", бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", вожак батальона "Восток", переформатированного в объединение "Патриотические силы Донбасса" Александр Ходаковский связал ввод миротворцев на Донбасс с Порошенко, Клинтон и Трампом. Он также заявил, что "при попытке ввести миротворческий контингент на условиях запада мы выйдем из-под управления и объявим собственную войну".
Ранее в Кремле заявили, что состав и мандат миротворческой миссии ООН на востоке Украины не может быть определен без согласования с контролируемыми Россией боевиками.
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил о том, что размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе поможет обеспечить разрешение конфликта и выполнение Минских соглашений. Волкер также рассказал, когда Украина вернет неподконтрольный Донбасс, а также отметил, что "ДНР" и "ЛНР" будут ликвидированы, т.к. "не существует места для них в украинском конституционном устройстве".
Глава Минобороны Украины, генерал армии Степан Полторак уверен: чтобы конфликт на Донбассе не стал замороженным, а миротворческие силы способствовали мирному решению этой проблемы, нужно выполнить несколько условий.
В свою очередь, известный аналитик Олег Пономарь считает, что Россия специально тянет время в разрешении конфликта на Донбассе. По его мнению, страна-агрессор сделала ставку на нового президента Украины, выборы которого намечены на март 2019-го.
Во время недавней встречи в Сочи президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсуждали вопрос присутствия военных НАТО в составе гипотетической миссии ООН на Донбассе. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщил ее главный редактор Алексей Венедиктов.
Директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук прокомментировала саботирование Россией переговоров о разрешении конфликта на Донбассе (в частности, касательно вввода миротворцев).
Теги: Россия, США, Донбасс, ООН, миротворцы, Сурков, Волкер
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