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Архив - Донецкая область

На Донбасском фронте есть потери погибшими, ранеными и пропавшими

27.05.2018 07:10
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На Донбасском фронте есть потери погибшими, ранеными и пропавшими

По данным пресс-центра Операции объединенных сил (ООС), на Донбасском фронте ситуация остается контролируемой. Но в рядах защитников Украины есть потери. В том числе – невосполнимые.

"Во время боевых действий прошедшие сутки погиб 1 и получили ранения четыре наших военнослужащих", - сообщается в утренней сводке пресс-центра.
Также отмечается, что на днях два военнослужащихо одной из механизированных бригад, выполнявшющей задания на Луганском направлении, самовольно оставили воинскую часть. Военной службой правопорядка и правоохранительными органами принимаются меры по розыску указанных военнослужащих.
Пресс-служба 14-й отдельной механизированной бригады, в свою очередь, сообщает, что в самоволку ушли воины именно этой ОМБр.

Оккупанты Луганщины на своих ресурсах сообщили, что захватили пропавших военнослужащих в плен. Якобы военных задержали при попытке перехода через "серую зону".

Напомним, что ранее волонтеры анонсировали очень плохие новости с Донбасского фронта.



Теги: Донбасс, потери, ВСУ, фронт, ООС
 
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