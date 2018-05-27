На Донбасском фронте есть потери погибшими, ранеными и пропавшими

27.05.2018 07:10

По данным пресс-центра Операции объединенных сил (ООС), на Донбасском фронте ситуация остается контролируемой. Но в рядах защитников Украины есть потери. В том числе – невосполнимые.



"Во время боевых действий прошедшие сутки погиб 1 и получили ранения четыре наших военнослужащих", - сообщается в утренней сводке пресс-центра.

Также отмечается, что на днях два военнослужащихо одной из механизированных бригад, выполнявшющей задания на Луганском направлении, самовольно оставили воинскую часть. Военной службой правопорядка и правоохранительными органами принимаются меры по розыску указанных военнослужащих.

Пресс-служба 14-й отдельной механизированной бригады, в свою очередь, сообщает, что в самоволку ушли воины именно этой ОМБр.



Оккупанты Луганщины на своих ресурсах сообщили, что захватили пропавших военнослужащих в плен. Якобы военных задержали при попытке перехода через "серую зону".



Напомним, что ранее волонтеры анонсировали очень плохие новости с Донбасского фронта.