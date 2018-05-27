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Обстрелы и потери: полная сводка с Донбасского фронта за 26 мая
Представители Минобороны Украины сообщили сегодня, 27 мая, развернутые данные о ситуации в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки.
По данным Минобороны, 26 мая зафиксировано 28 прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. Удары наносятся не только по позициям объединенных сил (ОС), но и по гражданской инфраструктуре мирных населенных пунктов на линии разграничения.
В частности, вчера, боевики незаконных вооруженных формирований РФ со стороны оккупированной Горловки несколькими артиллерийскими снарядами калибра 122 мм попали в трехэтажный дом по улице Римского-Корсакова в городе Торецк (бывший Дзержинск). По сообщению украинской стороны СЦКК, снаряд который пробил стену дома, не разорвался. К счастью, никто из жителей квартир не пострадал. Однако, повреждена квартира на 3-м этаже и крыша здания.
На Луганском направлении в течение 26 мая зафиксировано 8 прицельных вражеских обстрелов, преимущественно с применением пехотного вооружения: гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов. Провокационные обстрелы со стороны оккупантов зафиксировано в районе н.п. Крымское, Новотошковское, Причепиловка, Зайцево, Луганское и Южное.
Кроме этого, около 18:30, российско-оккупационные войска выпустили 10 мин калибра 120 мм по позициям ОС в районе Крымского. А после 22:40 враг выпустил несколько мин калибра 82 мм по позициям ОС у н.п. Южное (Пивденное). Также по позициям украинских военных вблизи этого населенного пункта оккупанты применяли противотанковый ракетный комплекс.
На Донецком направлении вчера было зафиксировано 20 прицельных обстрелов позиций ОС со стороны российско-оккупационных войск.
Враг использовал пехотное вооружение, стреляя по украинским воинам в районах н.п. Павлополь, Широкино, Марьинка, Водяное, Каменка, Опытное, Красногоровка, Гнутово и Пески.
Вблизи Красногоровки дважды наблюдалось ведения огня вражеским снайпером.
"Украинские защитники вели активную оборону и применяли в ответ штатное пехотное вооружение, соблюдая Минские соглашения", - уверяют представители Минобороны.
К сожалению, вчерашний день не обошелся без потерь. "В результате боевых действий погиб один наш защитник, 1994 г.р. Выражаем искренние соболезнования родным и близким украинского героя, который мужественно защищал Украину от российской вооруженной агрессии. Кроме этого, четверо наших военнослужащих получили ранения различной степени. Сейчас они получают квалифицированную помощь в медицинских учреждениях", - сообщили в Минобороны.
Напомним, что сегодня, 27 мая, информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины обнародовал новую карту из зоны конфликта на Донбассе.
Также стало известно, что оккупанты Донбасса продолжают обстрелы и сегодня, несмотря на один из главных христианских праздников - День Святой Троицы.
Теги: Донбасс, потери, ВСУ, обстрелы, оккупанты, ООС
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