Обстрелы и потери: полная сводка с Донбасского фронта за 26 мая

27.05.2018 12:49

Представители Минобороны Украины сообщили сегодня, 27 мая, развернутые данные о ситуации в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки.



По данным Минобороны, 26 мая зафиксировано 28 прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. Удары наносятся не только по позициям объединенных сил (ОС), но и по гражданской инфраструктуре мирных населенных пунктов на линии разграничения.



В частности, вчера, боевики незаконных вооруженных формирований РФ со стороны оккупированной Горловки несколькими артиллерийскими снарядами калибра 122 мм попали в трехэтажный дом по улице Римского-Корсакова в городе Торецк (бывший Дзержинск). По сообщению украинской стороны СЦКК, снаряд который пробил стену дома, не разорвался. К счастью, никто из жителей квартир не пострадал. Однако, повреждена квартира на 3-м этаже и крыша здания.



На Луганском направлении в течение 26 мая зафиксировано 8 прицельных вражеских обстрелов, преимущественно с применением пехотного вооружения: гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов. Провокационные обстрелы со стороны оккупантов зафиксировано в районе н.п. Крымское, Новотошковское, Причепиловка, Зайцево, Луганское и Южное.



Кроме этого, около 18:30, российско-оккупационные войска выпустили 10 мин калибра 120 мм по позициям ОС в районе Крымского. А после 22:40 враг выпустил несколько мин калибра 82 мм по позициям ОС у н.п. Южное (Пивденное). Также по позициям украинских военных вблизи этого населенного пункта оккупанты применяли противотанковый ракетный комплекс.



На Донецком направлении вчера было зафиксировано 20 прицельных обстрелов позиций ОС со стороны российско-оккупационных войск.



Враг использовал пехотное вооружение, стреляя по украинским воинам в районах н.п. Павлополь, Широкино, Марьинка, Водяное, Каменка, Опытное, Красногоровка, Гнутово и Пески.



Вблизи Красногоровки дважды наблюдалось ведения огня вражеским снайпером.



"Украинские защитники вели активную оборону и применяли в ответ штатное пехотное вооружение, соблюдая Минские соглашения", - уверяют представители Минобороны.



К сожалению, вчерашний день не обошелся без потерь. "В результате боевых действий погиб один наш защитник, 1994 г.р. Выражаем искренние соболезнования родным и близким украинского героя, который мужественно защищал Украину от российской вооруженной агрессии. Кроме этого, четверо наших военнослужащих получили ранения различной степени. Сейчас они получают квалифицированную помощь в медицинских учреждениях", - сообщили в Минобороны.



Напомним, что сегодня, 27 мая, информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины обнародовал новую карту из зоны конфликта на Донбассе.



Также стало известно, что оккупанты Донбасса продолжают обстрелы и сегодня, несмотря на один из главных христианских праздников - День Святой Троицы.