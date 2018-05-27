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Озвучены три уровня конфликта на Донбассе
Доктор исторических наук и политический эксперт Елена Галкина в интервью Ukrlife.TV заявила, что вооруженный конфликт на Донбассе, начавшийся весной 2014 года, имеет три уровня. И об одном из них украинским властям не выгодно даже говорить.
"Внутренняя дискуссия совершенно необходима, потому что общество сейчас не готово. Общество живет сейчас в другом фрейме, и этот фрейм для перспективы возвращения Донбасса крайне негативный, потому что всё меньше и меньше ощущения, что там люди находятся, что у этих людей есть какие-то интересы, - отмечает эксперт. - У этого конфликта есть несколько уровней. Существует конфликтология, существуют научные наработки, огромные, по поводу конфликтов на разных континентах, как это все работает, и что не работает".
По словам Галкиной, одним из уровней конфликта является "геополитическое противостояние Запада и не Запада". "Я не говорю России и Запада, потому что Россия себя позиционирует уже, как часть не Запада, в своих практиках внутренних она все больше и больше ориентируется на Китайскую Народную Республику. Это высший уровень конфликта", – говорит она.
Средний уровень, по мнению Галкиной, – это российско-украинская война. В рамках этого уровня часть украинкой территории оказалась оккупирована Российской Федерацией.
"Но при этом есть еще уровень - гражданского конфликта. Нельзя забывать, что там действительно были какие-то выступления, да, инспирированные Россией, но люди верили в это, потому эти люди шли воевать, потом пролилась кровь", – напоминает доктор исторических наук. Галкина подчеркивает, что украинская не хочет признавать гражданскую составляющую конфликта на Донбассе. "Это очень большая проблема, которую никто не хочет осознавать здесь. Точнее – люди, которые сейчас находятся у власти, не хотят ее даже озвучивать", – говорит политолог.
Галкина подчеркивает, что повестка Запада опирается на экспертную среду, на очень серьезные наработки по Афганистану, Ливану, Африке, где приходилось разрешать подобные конфликты.
"И все эти наработки говорят о том, что, если не работать с населением, не признавать, что они что-то требовали, извините, это задевает их достоинство. Надо стать на их место, понять, что они хотели тогда, когда они "повелись" на российские провокации", – считает Галкина.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, конфликт
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