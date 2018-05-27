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Переговоры по Донбассу: уровни, фигурки и перспективы
Сооснователь гуманитарной организации "Ответственные граждане" Энрике Менендес в интервью Ukrlife.TV заявил, что для урегулирования конфликта на Донбассе в переговорах должны быть задействованы несколько уровней.
"Сама идея прямых переговоров и многоуровневой структуры переговоров. У нас где-то там есть Россия и США, которые о своих каких-то геополитических терках общаются, меряют, кто из них больше влияния имеет и в каких регионах, и на этой шахматной доске двигают фигурки. Где-то уровнем пониже есть официальный Киев и официальная Москва, которые тоже обязаны будут сесть за стол переговоров напрямую и разговаривать в двустороннем режиме без всякой "нормандской четверки", без всякого минского процесса. Просто прямой межгосударственный диалог", – пояснил Менендес.
По его мнению, есть еще один уровень в архитектуре переговоров по Донбассу.
"Есть переговоры официального Киева с непризнанными, неофициальными, но от этого не менее реальными Донецком и Луганском. Эта архитектура переговоров – единственный способ разрешить конфликт на Донбассе", – считает сооснователь гуманитарной организации "Ответственные граждане". - Если этого не будет сделано, то до выборов 2019 года в Украине вообще ничего не изменится. А реальные какие-то сдвиги лично я ожидаю только, когда в Украине произойдет серьезная перезагрузка внутри страны баланса политических сил".
Менендес также считает, что в Украине в последнее время всё громче говорят о возможности прямых переговоров с "ДНР" и "ЛНР".
"На уровне наблюдения за тенденциями я вижу, что эта тема появляется, - уверят он. - Эта тема появляется не на политическом уровне, а на уровне экспертов и лидеров мнений, на общественном уровне. На мой взгляд, это может теоретически привести к сдвигу. Не быстро, но может. Идея, которую я отстаивал с самого начала, о том, что рано или поздно все закончится прямыми переговорами с теми, кого 4 года в Киеве называли террористами. У меня в этом нет ни малейших сомнений. Персонально это могут быть не те люди, которые сейчас "там" возглавляют... Персоналии не так уж и важны, как Сурков Сурков (Владислав Сурков - советник президента РФ Владимира Путина, негласный куратора оккупированного Донбасса - прим. ред.) и Волкер (Курт Волкер - спецпред Госдепа США по вопросам Украины – прим. ред.), точно также и Захарченко (главарь созданной РФ квазиреспублики "ДНР" - прим. ред.) – на нем свет клином не сошелся".
Напомним, что Менендес сделал печальный прогноз касательно ввода миротворцев ООН на Донбасс.
Теги: Украина, Донбасс, переговоры, ДНР, ЛНР
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