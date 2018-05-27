Правозащитник пояснил, зачем оккупанты Донбасса стреляют по школам

27.05.2018 20:20

Правозащитник, директор Восточной правозащитной группы и представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский рассказал в интервью Громадському радіо, зачем оккупанты Донбасса обстреливают мирные объекты на подконтрольной территории.



"Обстрел школы был в День вышиванки, - заявил Лиснянский, имея в виду недавний обстрел школы в Светлодарске. - Также никто не учел момент, что Светлодарск был обстрелян после того, как провели марш в поддержку прав человека, когда они прошли с украинскими флагами. "Ага, украинские флаги за 5 км до линии фронта? Держите". У них нет задачи расположить к себе людей. У них есть задача вытравливать всё украинское, полностью продвигать свою идеологию. Если бы было не так, на оккупированных территориях не арестовывали бы людей. Они идут "катком". У них нет задачи, чтобы на территории Украины их кто-то любил. Также было и в Дебальцево. Они стреляли по школам, у них нет ничего человеческого".