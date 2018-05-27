Пушки, танки и минометы всю неделю расстреливают Донбасс

27.05.2018 16:20

Представители Минобороны Украины сообщили, что с полуночи понедельника, 21 мая, по состоянию на сегодняшнее утро боевики вооруженных формирований РФ, активно и сознательно нарушали минские договоренности, используя запрещенное вооружение.



За указанный период оккупанты совершили по оборонительных позициях подразделений Объединенных около 50 выстрелов из танков, более 110 выстрелов из артиллерии калибра 152 мм, около 130 - из артиллерии калибра 122 мм. Также враг выпустил в сторону наших Украинский защитников более 380 мин из минометов калибра 120 мм, и более 250 мин 82-го калибра.



В Минобороны напомнили, что подразделения Объединенных сил надежно держат оборону Украины. Так, утром 21 мая военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады им. Короля Данила эффективно остановили продвижение диверсионной группы противника вблизи недавно освобожденного н.п. Южное.



Вечером 25 мая в зоне ответственности одной из механизированных бригад на Волновахском направлении силами и средствами противовоздушной обороны Объединенных сил был сбит вражеский беспилотный летательный аппарат, который использовался противником разведки и корректировки.



Напомним, что представитель пресс-центра Объединенных сил (ОС) подполковник Виктор Шубец рассказал, где 26 мая украинских воины и оккупанты понесли потери.