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Архив - Донецкая область

Россия запретит въезд жителям оккупированного Донбасса

27.05.2018 15:22
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Россия запретит въезд жителям оккупированного Донбасса

Жители оккупированной части Донетчины и Луганщину бурно возмущаются сообщением о некоем "указе" президента России Владимира Путина, которым им запрещается посять территорию РФ.

Пользователи соцсетей уверяют, что с 1 июня 2018 года, в связи с проведением Чемпионата мира по футболу, въезд на территорию РФ для жителей оккупированного Донбасса будет запрещен. Якобы, таким образом российские власти пытаются ограничить въезд криминалитета и боевиков, которые наводнили Донбасс и могут вернуться назад в Россию, испортив "праздник футбола".

Жители созданных РФ квазиреспублик "ДНР" и "ЛНР" пишут, что если полный запрет на въезд подтвердится, то это будет равнозначно геноциду оккупированной части Донбасса, сообщает Диалог.UA.

Ранее появились сообщения, что на границе с Россией бегущих с Донбасса боевиков встретят "заградотряды".



Теги: Россия, Донбасс, запрет, граница, ЧМ-2018, соцсети
 
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