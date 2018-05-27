Россия запретит въезд жителям оккупированного Донбасса

27.05.2018 15:22

Жители оккупированной части Донетчины и Луганщину бурно возмущаются сообщением о некоем "указе" президента России Владимира Путина, которым им запрещается посять территорию РФ.



Пользователи соцсетей уверяют, что с 1 июня 2018 года, в связи с проведением Чемпионата мира по футболу, въезд на территорию РФ для жителей оккупированного Донбасса будет запрещен. Якобы, таким образом российские власти пытаются ограничить въезд криминалитета и боевиков, которые наводнили Донбасс и могут вернуться назад в Россию, испортив "праздник футбола".



Жители созданных РФ квазиреспублик "ДНР" и "ЛНР" пишут, что если полный запрет на въезд подтвердится, то это будет равнозначно геноциду оккупированной части Донбасса, сообщает Диалог.UA.



Ранее появились сообщения, что на границе с Россией бегущих с Донбасса боевиков встретят "заградотряды".