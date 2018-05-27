- Военных могут «переселить» из помещений Славянского курорта20:25
- Ситуация на Донбассе: штаб сообщает об обстрелах и раненых17:55
- Шахтеров ОРДО сгоняют на «военные учения» под угрозой тюрьмы17:38
- В Минске начались переговоры Трехсторонней контактной группы15:50
- В центре Мариуполя нашли вход в таинственное подземелье. Начаты раскопки 15:10
- Переговоры в нормандском формате снова будут активированы13:40
- США в ООН сделали жесткое заявление по Донбассу13:25
- Бывшие пленные боевиков жалуются на отсутствие выплат12:47
- Конфликт на Донбассе может мгновенно прекратиться: Ельченко назвал условие12:11
- Россия больше не поддерживает выпускников школ непризнанных республик07:48
Смена Суркова и Порошенко: Кремль затеял новую игру в битве за Донбасс
Доктор исторических наук и политический эксперт Елена Галкина прокомментировала последние действия Кремля в борьбе за Донбасс.
"Сейчас Кремль накрутит просто население Донбасса тем, что туда войдут миротворцы и будет, как в Сребренице, и это население само этих миротворцев выгонит. И не надо будет там даже никакого российского участия, с точки зрения организационной, потому что люди просто будут страшно бояться этого, - отмечает Галкина, комментируя то, что переговоры о миротворцах ООН на Донбассе поставлены Кремлем "на паузу". - Ничего не делается для того, чтобы решить эти проблемы, поэтому Курт Волкер (спецпредсавитель Госдепа США по вопросам Украины – прим. ред.) совершенно верно говорит, что пока это нерешаемо, пока не готово общество – ни с одной стороны, ни с другой стороны. Для этого, конечно, нужна политическая воля, и не только Соединенных Штатов Америки".
Галкина также отмечает, что личность Владислава Суркова (помощник президента РФ, негласный куратор "донбасских народных республик" - прим. ред.) важна для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.
"С одной стороны, не знаю, как сейчас, но он имел прямой доступ к первому лицу. В таких политических системах, как Россия, это очень важно. Будет Григорий Явлинский – хороший человек, да, который против войны, против агрессии, против оккупации, но у этого человека нет прямого доступа, и он ничего там не сделает. Это во-первых, – отмечает политолог. - А во-вторых, он (Явлинский) не понимает, что там происходит – "на земле". А Сурков этих людей ставил. Он изучал их биографию, он знает их особенности поведения, он знает, как и на чем играть. Он специалист в этом вопросе, давайте говорить честно. Не будем давать ему моральные оценки, но он – специалист".
Эксперт добавила, что отставка Суркова, о возможности которой сейчас много говорят, и его замена повлекут изменения в переговорах между Москвой и Вашингтоном.
"Для того, чтобы какой-то эффект от переговоров был, с обеих сторон должны участвовать специалисты, а не просто хорошие люди, - отмечает Галкина. - Если будет замена Суркова на лицо, которое там ничего из себя не представляет, это будет значить, что для России совершенно неинтересны эти переговоры, в принципе, до какого-то этапа, когда они станут интересны".
Галкина также отметила, что власти РФ не планируют предпринимать никаких серьезных шагов по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе пока в Украине не пройдут выборы президента.
"Кремль очень надеется на выборы президента Украины. Я думаю, что Кремль надеется повлиять на них с помощью отработанных уже "прекрасных" технологий. И повлиять с двумя целями. Во-первых, постараться протащить своего кандидата… Я не буду ничего придумывать, я буду говорить о том, что я слышала на некоторых пропагандистских передачах, из открытых источников, как они свое население готовят, какие месседжи они транслируют, в том числе и на Украину, где очень много людей смотрят российское ТВ, но не признаются в этом, – отмечает Галкина, подчеркивая, что в Кремле рассматривают разных кандидатов в президенты Украины и ищут лояльного к политике Москвы. - Этот кандидат не станет президентом Украины, потому что сама возможность его победы мобилизует такие силы, и случится то, что в Кремле любят, случится хаос, произойдет дестабилизация, и в эту дестабилизацию им нужно будет влезть, и ловить в мутной воде рыбку… Еще одна стратегия [Кремля], которая мне кажется логичной, этим они занимаются постоянно, - дискредитация Украины как государства, украинской государственности, как таковой, что в принципе Украина ни на что не способна".
Теги: политика, Украина, Россия, Донбасс, Порошенко, Сурков, Волкер
- США затеяли геополитическую игру, где Украина в роли пешки
- В Украине озвучили прогноз, когда ждать серьезного обострения на Донбассе. ВИДЕО
- Медведев: Мы должны показать товар лицом
- Медведев в Донецке не будет говорить с Януковичем о Тимошенко. Других проблем хватает
- Порошенко заявил, что не будет нападать на Россию
- Шэрон Стоун: "Трагические события в Украине были неотвратимы" (ВИДЕО)
- Военных могут «переселить» из помещений Славянского курорта20:25
- Ситуация на Донбассе: штаб сообщает об обстрелах и раненых17:55
- Шахтеров ОРДО сгоняют на «военные учения» под угрозой тюрьмы17:38
- В Минске начались переговоры Трехсторонней контактной группы15:50
- В центре Мариуполя нашли вход в таинственное подземелье. Начаты раскопки 15:10
- Переговоры в нормандском формате снова будут активированы13:40
- США в ООН сделали жесткое заявление по Донбассу13:25
- Бывшие пленные боевиков жалуются на отсутствие выплат12:47
- Конфликт на Донбассе может мгновенно прекратиться: Ельченко назвал условие12:11
- Россия больше не поддерживает выпускников школ непризнанных республик07:48
- Порошенко распорядился обеспечить Бабченко круглосуточную охрану22:58
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Украинцам вернули «запрещенное» лекарство, что изменилось21:25
- Британский турист выпал из самолета в Турции21:08
- Кому нельзя идти в бассейн20:44
- Военных могут «переселить» из помещений Славянского курорта20:25
- Порошенко о ситуации с Бабченко: Москва вряд ли успокоится20:08
- В Украине в рекордные сроки открыли новое месторождение газа19:48
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Кому нельзя идти в бассейн20:44
- Пять вкусных альтернатив надоевшему клубничному варенью17:20
- Які хвороби лікує черешня?16:45
- Нумерология. Какого числа родился человек, такая у него и вся жизнь16:15
- Медики рассказали, почему трескаются губы и как этого избежать13:55
- В ожидании магнитных бурь: как сохранить здоровье09:54
- Приметы на деньги: 10 событий, которые всегда сулят прибыль09:37
- Через Горловку и Макеевку в направлении Иловайска ночью двигаются «странные» поезда
- Россия возвращает "ДНР" в состав Украины: Захарченко предупредили на российском ТВ
- Появились подробности скандального указа Путина по Донбассу: жителей "ДНР" предупредили о последствиях
- Гиркин подтвердил разгром "ДНР" под Горловкой: "От батальона Мачете осталось 30% солдат..."
- Ситуация у Захарченко в Донецке ухудшается с каждым днем: жители города рассказали о реальной ситуации в "ДНР"
- Штурм Донецка ВСУ: в "ДНР" готовят бомбоубежища и назвали дату наступления - что известно
- Боевики «ЛДНР» ждут применение ВСУ «военной авиации»
- Лавров сделал скандальное заявление о Донбассе
- Поцелуй судьбы: эти 4 знака Зодиака вскоре обретут неземное счастье
- Вещи, которые «забирают» счастье