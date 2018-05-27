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Страшное превращение: как на Донбассе из рабочих делают боевиков
Правозащитник, директор Восточной правозащитной группы и представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский рассказал в интервью Громадському радіо, как на оккупированной части региона заставляют обычных рабочих становиться боевиками.
"У меня в полномочиях вся Луганская и Донецкая область, и это Украина, а граждане этих областей, живущие на неподконтрольной части, являются заложниками", - отметил Лиснянский.
По его словам, наружная реклама и СМИ в т.н. "ДНР" и "ЛНР" направлены на разжигание ненависти.
"Те билборды донецкие с лозунгами "не забудим, не простим". В газетах, в их мероприятиях. Для чего эта риторика разжигания войны? Для чего это делается? Для того, чтобы человек легче брал в руки оружие и шел убивать людей за их идею, - поясняет правозащитник. - Такая системная информационная работа у них проводится постоянно, в нее вкладываются деньги".
Лиснянский сообщил, что оккупированном Донбассе недавно была проведена массовая амнистия.
"По ней вышло около 600 боевиков в местах лишения свободы, которые принимали участие в боевых действиях. Их амнистировали, они вернутся на передовые позиции, - отмечает правозащитник. - Полигоны начали опять греметь возле Красного Луча, Антрацита. В городе ситуативно сокращаются рабочие места на одной из шахт, и тут же появляются объявления в газете о том, что "набираем людей в артиллерию Красного Луча", и "зарплата от 15 000 рублей, полный соцпакет". На людей давит семья, то есть они подталкивают людей брать в руки оружие. И это идет для того, чтобы готовится к полномасштабным военным действиям".
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, оккупанты
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