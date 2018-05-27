Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Страшное превращение: как на Донбассе из рабочих делают боевиков

27.05.2018 18:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Страшное превращение: как на Донбассе из рабочих делают боевиков

Правозащитник, директор Восточной правозащитной группы и представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский рассказал в интервью Громадському радіо, как на оккупированной части региона заставляют обычных рабочих становиться боевиками.

"У меня в полномочиях вся Луганская и Донецкая область, и это Украина, а граждане этих областей, живущие на неподконтрольной части, являются заложниками", - отметил Лиснянский.

По его словам, наружная реклама и СМИ в т.н. "ДНР" и "ЛНР" направлены на разжигание ненависти.

"Те билборды донецкие с лозунгами "не забудим, не простим". В газетах, в их мероприятиях. Для чего эта риторика разжигания войны? Для чего это делается? Для того, чтобы человек легче брал в руки оружие и шел убивать людей за их идею, - поясняет правозащитник. - Такая системная информационная работа у них проводится постоянно, в нее вкладываются деньги".

Лиснянский сообщил, что оккупированном Донбассе недавно была проведена массовая амнистия.

"По ней вышло около 600 боевиков в местах лишения свободы, которые принимали участие в боевых действиях. Их амнистировали, они вернутся на передовые позиции, - отмечает правозащитник. - Полигоны начали опять греметь возле Красного Луча, Антрацита. В городе ситуативно сокращаются рабочие места на одной из шахт, и тут же появляются объявления в газете о том, что "набираем людей в артиллерию Красного Луча", и "зарплата от 15 000 рублей, полный соцпакет". На людей давит семья, то есть они подталкивают людей брать в руки оружие. И это идет для того, чтобы готовится к полномасштабным военным действиям".



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, оккупанты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх