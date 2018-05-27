Страшное превращение: как на Донбассе из рабочих делают боевиков

27.05.2018 18:40

Правозащитник, директор Восточной правозащитной группы и представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский рассказал в интервью Громадському радіо, как на оккупированной части региона заставляют обычных рабочих становиться боевиками.



"У меня в полномочиях вся Луганская и Донецкая область, и это Украина, а граждане этих областей, живущие на неподконтрольной части, являются заложниками", - отметил Лиснянский.



По его словам, наружная реклама и СМИ в т.н. "ДНР" и "ЛНР" направлены на разжигание ненависти.



"Те билборды донецкие с лозунгами "не забудим, не простим". В газетах, в их мероприятиях. Для чего эта риторика разжигания войны? Для чего это делается? Для того, чтобы человек легче брал в руки оружие и шел убивать людей за их идею, - поясняет правозащитник. - Такая системная информационная работа у них проводится постоянно, в нее вкладываются деньги".



Лиснянский сообщил, что оккупированном Донбассе недавно была проведена массовая амнистия.



"По ней вышло около 600 боевиков в местах лишения свободы, которые принимали участие в боевых действиях. Их амнистировали, они вернутся на передовые позиции, - отмечает правозащитник. - Полигоны начали опять греметь возле Красного Луча, Антрацита. В городе ситуативно сокращаются рабочие места на одной из шахт, и тут же появляются объявления в газете о том, что "набираем людей в артиллерию Красного Луча", и "зарплата от 15 000 рублей, полный соцпакет". На людей давит семья, то есть они подталкивают людей брать в руки оружие. И это идет для того, чтобы готовится к полномасштабным военным действиям".