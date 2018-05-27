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Архив - Донецкая область

Военные помогли гражданским на Донбассе

27.05.2018 19:40
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Военные помогли гражданским на Донбассе

Представитель пресс-центра Объединенных сил подполковник Виктор Шубец рассказал, как воины ОС оказывают помощь мирным жителям Донбасса.

Так, вчера военнослужащими ОС доставлен адресную гуманитарную помощь от волонтеров Днепропетровщины малообеспеченным семьям населенного пункта Попасная, что на Луганщине.

Кроме того, была обеспечена безопасность представителей международной организации, которая восстанавливает разрушенную инфраструктуру прифронтового города Авдеевка.

Органами государственной власти Донетчины при содействии Объединенных сил оперативно приняты меры по восстановлению газопровода до поселка Старая Николаевка, где 25 мая произошло взрывное ЧП.



Теги: Донбасс, помощь, военные, ОС, гражданские
 
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