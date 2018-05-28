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С 1 июня на Донбассе все КПВВ переходят на летнее время
28.05.2018 20:01
С 1 июня все пункты пропуска, расположенные на линии разграничения на Донбассе перейдут на летний режим работы. Так, пропуск людей и транспорта будет осуществляться с 06:00 до 20:00.
В пресс-центре штаба операции Объединенных сил отметили, что такой график работы будет установлен на период всего летнего периода.
По данным, на летний режим работы будут переведены:
- дорожный коридор «Стаханов — Золотое — Горное — Лисичанск» — КПВВ «Золотое»;
- дорожный коридор «Горловка — Бахмут» — КПВВ «Майорск»;
- дорожный коридор «Донецк — Курахово» — КПВВ «Марьинка»;
- дорожный коридор «Донецк — Мариуполь (через Мариуполь)» — КПВВ «Новотроицкое»;
- дорожный коридор «Новоазовск — Покровск — Талаковка -Мариуполь» — КПВВ «Гнутово» (с. Пищевик);
- дорожный коридор «Станица Луганская — Счастье — Новоайдар» — КПВВ «Станица Луганская».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, лето, КПВВ
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