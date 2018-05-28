С 1 июня на Донбассе все КПВВ переходят на летнее время

28.05.2018 20:01

С 1 июня все пункты пропуска, расположенные на линии разграничения на Донбассе перейдут на летний режим работы. Так, пропуск людей и транспорта будет осуществляться с 06:00 до 20:00.

В пресс-центре штаба операции Объединенных сил отметили, что такой график работы будет установлен на период всего летнего периода.

По данным, на летний режим работы будут переведены: