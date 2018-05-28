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В Донбассе сократилось число обстрелов: боевики несут потери

28.05.2018 10:15
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В Донбассе сократилось число обстрелов: боевики несут потери

Штаб ООС сообщил об уменьшении интенсивности боевых действий за минувшие сутки.

Так, боевики обстреляли позиции ВСУ 22 раза, при этом четыре раза применяя тяжелое вооружение.

Боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Светлодарск, Зайцево и Новгородское, вблизи Шахты Бутовка, Красногоровки, Марьинки. Возле Павлополя, Водяного и Широкино зафиксировано обострение.

Вчера вечером в результате боевого столкновения возле Павлополя трое боевиков были ликвидированы, трое ранены. В результате боев ранены двое украинских военных.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, боевики, обстрелы, ООС
 
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