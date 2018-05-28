В Донбассе сократилось число обстрелов: боевики несут потери

28.05.2018 10:15

Штаб ООС сообщил об уменьшении интенсивности боевых действий за минувшие сутки.

Так, боевики обстреляли позиции ВСУ 22 раза, при этом четыре раза применяя тяжелое вооружение.

Боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Светлодарск, Зайцево и Новгородское, вблизи Шахты Бутовка, Красногоровки, Марьинки. Возле Павлополя, Водяного и Широкино зафиксировано обострение.

Вчера вечером в результате боевого столкновения возле Павлополя трое боевиков были ликвидированы, трое ранены. В результате боев ранены двое украинских военных.

Источник: https://donpress.com