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Архив - Донецкая область

ВСУ захватили подземную крепость боевиков на Донбассе. ВИДЕО

28.05.2018 13:51
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ВСУ захватили подземную крепость боевиков на Донбассе. ВИДЕО

Тихо зашли, тихо ушли, получили результат

В сети появилось видео с кадрами захваченной бойцами ВСУ недавней позиции боевиков, сообщает ТСН.

На кадрах видно, что "крепость" боевиков представляет собой целую подземную квартиру, которая была сооружена в промышленным способом с помощью экскаваторов и кранов.

"Я надеюсь, в ближайшем будущем таких чужих позиций, которые занимают Вооруженные Силы, станет больше", - говорится в сюжете.

На данный момент украинские военные недоумевают, что делать с вражеской подземной "крепостью".

"Противник построил себе. Не было вариантов у него. Он ушел отсюда", - говорит боец "Федос", офицер 25 батальона.

 

Источник: https://from-ua.com 




Теги: Донбасс, крепость, захват, боевики, ВСУ
 
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