Басурин подтвердил продвижение и укрепление бойцов ООС под Горловкой: террорист в панике

29.05.2018 08:03

Представитель оперативного командования террористической "ДНР" Эдуард Басурин обвинил ВСУ в попытке взять под свой контроль Горловку. Об истерике одиозного террориста Басурина по поводу продвижения бойцов ООС под Горловкой сообщил "Российский Диалог", передает "Диалог.UA".

Улучшение бойцами ООС своего тактического положения на горловском направлении Басурин в панике назвал попыткой взять под свой контроль оккупированную Горловку.

Он попытался убедить, что она якобы не увенчалась успехом. Кроме того, террорист сообщил и об укреплении ВСУ своих новых позиций под Горловкой.

Так, он отметил, что украинские военные якобы ставят террористам минно-взрывные заграждения в районе Дзержинского. Он также зафиксировал и работу радиолокационной разведки ВСУ в районе. Террорист пожаловался, что украинцы пытаются прослушать их телефонные разговоры.