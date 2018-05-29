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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» демонтируют железнодорожные пути под Горловкой

29.05.2018 12:39
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Боевики «ДНР» демонтируют железнодорожные пути под Горловкой

Боевики «ДНР» и российские оккупанты под временно оккупированной Горловкой а направлении Углегорска демонтируют железнодорожные пути. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Жители временно оккупированных Горловки и Углегорска сообщают, что боевики «ДНР» демонтируют железнодорожные пути в направлении от Углегорска на Горловку.

Жители городов предполагают, что «рельсы пойдут на металлолом, а шпалы – на блиндажи». Вот что сообщают в соцсетях:

«Безотходный метод, рельсы на металлолом, шпалы на блиндажи. Сейчас как раз под Горловкой демонтируют один из перегонных путей на Углегорск»,
«Шпалы вроде неплохо горят»,
«Бетонные?»



Теги: Донбасс, Горловка, железная дорога, демонтаж, металлолом, ДНР, боевики, соцсети
 
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