Боевики «ДНР» демонтируют железнодорожные пути под Горловкой

29.05.2018 12:39

Боевики «ДНР» и российские оккупанты под временно оккупированной Горловкой а направлении Углегорска демонтируют железнодорожные пути. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Жители временно оккупированных Горловки и Углегорска сообщают, что боевики «ДНР» демонтируют железнодорожные пути в направлении от Углегорска на Горловку.

Жители городов предполагают, что «рельсы пойдут на металлолом, а шпалы – на блиндажи». Вот что сообщают в соцсетях:

«Безотходный метод, рельсы на металлолом, шпалы на блиндажи. Сейчас как раз под Горловкой демонтируют один из перегонных путей на Углегорск»,

«Шпалы вроде неплохо горят»,

«Бетонные?»