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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» массово сажают в СИЗО… боевиков «ДНР»

29.05.2018 18:21
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Боевики «ДНР» массово сажают в СИЗО… боевиков «ДНР»

Боевики «ДНР» отправляют в колонии и СИЗО не только мирных граждан, оставшихся на временно оккупированных территориях, но и… боевиков «ДНР». Притом в больших количествах. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Некоторые боевики попадают в «каталажку» за правонарушения и уголовные преступлении, а некоторые по неизвестным причинам.

У некоторых жителей временно оккупированных территорий возникает подозрение, что попадают они туда умышленно, чтобы не погибнуть в ходе боевых действий.

Вот что рассказывают жители Макеевки в соцсетях:

«Сегодня в Макеевскую ИК ном.32 привезли 43 ополченца и теперь их 152чел. В колониях ДНР около 600.чел ополченцев, в СИЗО около 1300.чел.»,
«Лучше Сидеть в СИЗО чем лежать в Могиле».



Теги: Донбасс, тюрьма, СИЗО, оккупация, ДНР, боевики, соцсети
 
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