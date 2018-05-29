Боевики «ДНР» массово сажают в СИЗО… боевиков «ДНР»

29.05.2018 18:21

Боевики «ДНР» отправляют в колонии и СИЗО не только мирных граждан, оставшихся на временно оккупированных территориях, но и… боевиков «ДНР». Притом в больших количествах. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Некоторые боевики попадают в «каталажку» за правонарушения и уголовные преступлении, а некоторые по неизвестным причинам.

У некоторых жителей временно оккупированных территорий возникает подозрение, что попадают они туда умышленно, чтобы не погибнуть в ходе боевых действий.

Вот что рассказывают жители Макеевки в соцсетях:

«Сегодня в Макеевскую ИК ном.32 привезли 43 ополченца и теперь их 152чел. В колониях ДНР около 600.чел ополченцев, в СИЗО около 1300.чел.»,

«Лучше Сидеть в СИЗО чем лежать в Могиле».