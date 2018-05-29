Боевики на Донбассе открыли огонь по наблюдателям ОБСЕ

29.05.2018 16:01

Во вторник, 29 мая, боевики незаконных вооруженных формирований обстреляли представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба Операции объединенных сил, передает apostrophe.ua.

"В районе населенного пункта Нелиповка, что возле Торецка, представители ОБСЕ осуществляли запуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА) для мониторинга местности. Около 11.35, во время запуска БПЛА, произошел разрыв мины на расстоянии около 250 метров от автомобиля ОБСЕ", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших в результате обстрела нет. Также, по информации пресс-центра, установлено, что огонь велся из жилых кварталов Горловки.

"Командование Объединенных сил подчеркивает, что не открывали огонь по населенным пунктам", – отмечают в пресс-центре.

Про инцидент официально уведомили представительство ОБСЕ.