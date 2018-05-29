Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики на Донбассе открыли огонь по наблюдателям ОБСЕ

29.05.2018 16:01
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики на Донбассе открыли огонь по наблюдателям ОБСЕ

Во вторник, 29 мая, боевики незаконных вооруженных формирований обстреляли представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
Об этом сообщает пресс-центр Штаба Операции объединенных сил, передает apostrophe.ua.

"В районе населенного пункта Нелиповка, что возле Торецка, представители ОБСЕ осуществляли запуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА) для мониторинга местности. Около 11.35, во время запуска БПЛА, произошел разрыв мины на расстоянии около 250 метров от автомобиля ОБСЕ", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших в результате обстрела нет. Также, по информации пресс-центра, установлено, что огонь велся из жилых кварталов Горловки.

"Командование Объединенных сил подчеркивает, что не открывали огонь по населенным пунктам", – отмечают в пресс-центре.

Про инцидент официально уведомили представительство ОБСЕ.



Теги: Донбасс, Горловка, обстрел, ОБСЕ, беспилотник, боевики, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх