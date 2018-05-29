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Архив - Донецкая область

Боевики ужесточили контроль над «бюджетниками» «ЛДНР»

29.05.2018 19:03
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Боевики ужесточили контроль над «бюджетниками» «ЛДНР»

Главари боевиков установили контроль над работниками «бюджетных» организаций оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

По данным ГУР МОУ, за каждым учреждением закреплены сотрудники «министерства государственной безопасности», которые совершают внезапные проверки наличия работников, в том числе и по месту жительства, передает donpress.com.



Теги: Донбасс, контроль, ДНР, ЛНР, боевики, бюджетники
 
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