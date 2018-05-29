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Гиркин подтвердил разгром "ДНР" под Горловкой: "От батальона Мачете осталось 30% солдат..."
На одном из самых тяжелых для боевиков участке фронта на Донбассе под Горловкой для "ДНР" сложилась крайне тяжелая обстановка, которую подтверждают сами боевики.
Один из первых главарей "ДНР" Игорь Гиркин на своей странице в социальной сети сообщил о крупной проблеме террористов, передает dialog.ua.
Выяснилось, что в срочном порядке переброшенное на передовую подразделение "Сомали" несет тяжелые потери и с трудом обеспечивает оборону значительного участка фронта на горловском направлении.
Стрелков на собственной странице в социальной сети сообщил данные надежного источника о происходящем на передовой, особое внимание уделив командиру подразделения. "Полное разложение. Причина, скорее всего, в пункте пропуска "Майорский", который в том числе контролирует бригада.
Слишком много халявных денег. Сегодня у "Сомали" прибывших на усиление недееспособной бригады первый "200-й". Снайпер убил комвзвода разведки" - цитирует Гиркин свой источник.
При этом оборону участка фронта в 3 км обеспечивает всего 13 человек личного состава. От батальона "Мачете" осталось 30% л/с.
Теги: Донбасс, Сомали, Горловка, ДНР, батальон, боевики, потери, Гиркин, соцсети
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