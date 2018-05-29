- Военных могут «переселить» из помещений Славянского курорта20:25
- Ситуация на Донбассе: штаб сообщает об обстрелах и раненых17:55
- Шахтеров ОРДО сгоняют на «военные учения» под угрозой тюрьмы17:38
- В Минске начались переговоры Трехсторонней контактной группы15:50
- В центре Мариуполя нашли вход в таинственное подземелье. Начаты раскопки 15:10
- Переговоры в нормандском формате снова будут активированы13:40
- США в ООН сделали жесткое заявление по Донбассу13:25
- Бывшие пленные боевиков жалуются на отсутствие выплат12:47
- Конфликт на Донбассе может мгновенно прекратиться: Ельченко назвал условие12:11
- Россия больше не поддерживает выпускников школ непризнанных республик07:48
Кругом одна разруха: боевики показали печальное видео из Донецка. ВИДЕО
Железнодорожное депо оккупированного Донецка пребывает в заброшенном состоянии, в крыше зияют дыры, а заброшенные вагоны ржавеют.
Об этом свидетельствует видео, опубликованное на Youtube канале просепаратистского СМИ "Newsfront", передает apostrophe.ua.
На видеозаписи можно увидеть, что здание депо никто не ремонтирует. Иссеченные дырами от пуль и снарядов ворота, пробитая крыша и несколько ржавых вагонов – все что осталось от железнодорожного депо, которое обеспечивало работу одного из важнейших транспортных узлов Украины.
"Именно так выглядит русский мир во всех оккупированных рашкой местах: Абхазия, Приднестровье, Осетия, Донбасс и Сирия. В русскоязычных Одессе и Харькове железнодорожные депо выглядят отлично, а было бы также как в Донецке, если бы туда пришёл русский мир", "Ну, что ж хотели "русского мира"? вот он берите и распишитесь!", – пишут в комментариях пользователи.
Теги: Донецк, Донбасс, железная дорога, ДНР, боевики, соцсети, разруха
- В Донецке боевики «ДНР» и «ихтамнеты» мародерствуют в оставленных домах и квартирах
- "В этих костюмах в Гаагу": боевики Захарченко и "Ташкент" насмешили соцсети совместным фото в Донецке
- В Донецке жилье для пострадавших досталось «офицерам», которые сдают и продают его
- Фото Донецка после оккупации "ДНР" поразили Сеть: пользователи потрясены снимками города
- Захарченко довел оккупированный Донбасс до нищеты: жители Донецка рассказали о крупной проблеме в "ДНР"
- У Захарченко боевики «ДНР» устроили попойку со стрельбой
- Военных могут «переселить» из помещений Славянского курорта20:25
- Ситуация на Донбассе: штаб сообщает об обстрелах и раненых17:55
- Шахтеров ОРДО сгоняют на «военные учения» под угрозой тюрьмы17:38
- В Минске начались переговоры Трехсторонней контактной группы15:50
- В центре Мариуполя нашли вход в таинственное подземелье. Начаты раскопки 15:10
- Переговоры в нормандском формате снова будут активированы13:40
- США в ООН сделали жесткое заявление по Донбассу13:25
- Бывшие пленные боевиков жалуются на отсутствие выплат12:47
- Конфликт на Донбассе может мгновенно прекратиться: Ельченко назвал условие12:11
- Россия больше не поддерживает выпускников школ непризнанных республик07:48
- Порошенко распорядился обеспечить Бабченко круглосуточную охрану22:58
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Украинцам вернули «запрещенное» лекарство, что изменилось21:25
- Британский турист выпал из самолета в Турции21:08
- Кому нельзя идти в бассейн20:44
- Военных могут «переселить» из помещений Славянского курорта20:25
- Порошенко о ситуации с Бабченко: Москва вряд ли успокоится20:08
- В Украине в рекордные сроки открыли новое месторождение газа19:48
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Кому нельзя идти в бассейн20:44
- Пять вкусных альтернатив надоевшему клубничному варенью17:20
- Які хвороби лікує черешня?16:45
- Нумерология. Какого числа родился человек, такая у него и вся жизнь16:15
- Медики рассказали, почему трескаются губы и как этого избежать13:55
- В ожидании магнитных бурь: как сохранить здоровье09:54
- Приметы на деньги: 10 событий, которые всегда сулят прибыль09:37
- Через Горловку и Макеевку в направлении Иловайска ночью двигаются «странные» поезда
- Россия возвращает "ДНР" в состав Украины: Захарченко предупредили на российском ТВ
- Появились подробности скандального указа Путина по Донбассу: жителей "ДНР" предупредили о последствиях
- Гиркин подтвердил разгром "ДНР" под Горловкой: "От батальона Мачете осталось 30% солдат..."
- Ситуация у Захарченко в Донецке ухудшается с каждым днем: жители города рассказали о реальной ситуации в "ДНР"
- Штурм Донецка ВСУ: в "ДНР" готовят бомбоубежища и назвали дату наступления - что известно
- Боевики «ЛДНР» ждут применение ВСУ «военной авиации»
- Лавров сделал скандальное заявление о Донбассе
- Поцелуй судьбы: эти 4 знака Зодиака вскоре обретут неземное счастье
- Вещи, которые «забирают» счастье