Кругом одна разруха: боевики показали печальное видео из Донецка. ВИДЕО

29.05.2018 10:19

Железнодорожное депо оккупированного Донецка пребывает в заброшенном состоянии, в крыше зияют дыры, а заброшенные вагоны ржавеют.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное на Youtube канале просепаратистского СМИ "Newsfront", передает apostrophe.ua.

На видеозаписи можно увидеть, что здание депо никто не ремонтирует. Иссеченные дырами от пуль и снарядов ворота, пробитая крыша и несколько ржавых вагонов – все что осталось от железнодорожного депо, которое обеспечивало работу одного из важнейших транспортных узлов Украины.

"Именно так выглядит русский мир во всех оккупированных рашкой местах: Абхазия, Приднестровье, Осетия, Донбасс и Сирия. В русскоязычных Одессе и Харькове железнодорожные депо выглядят отлично, а было бы также как в Донецке, если бы туда пришёл русский мир", "Ну, что ж хотели "русского мира"? вот он берите и распишитесь!", – пишут в комментариях пользователи.