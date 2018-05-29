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Лавров сделал скандальное заявление о Донбассе
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что встречи министров иностранных дел стран "нормандской четверки" будут иметь карикатурный вид без решения вопроса об особом статусе Донбасса.
Об этом сообщает ONLINE.UА со ссылкой на "Интерфакс-Украина". "Я убежден: пока эти две лакмусовых бумажки мы не разрулили — Станицу Луганскую и "формулу Штайнмайера", дальнейшие встречи на уровне министров будут выглядеть как-то карикатурно", — сообщил глава внешнеполитического ведомства.
По словам главы российского МИДа, "формула Штайнмайера" предусматривает предоставление Донбассу для начала временного статуса. Позднее, после доклада представителей ОБСЕ по итогам выборов на неподконтрольной Украине территории, предоставление постоянного особого статуса.
Лавров обвинил Украину в нежелании отводить свои войска под Покровским, Золотым и Станицей Луганской. Говоря о "формуле Штайнмайера", он отметил, что согласно
Минским договоренностям должен быть принят закон об особом статусе региона. "Он готов давным-давно, надо ввести его в действие и провести выборы", — отметил Лавров.
"Давайте договоримся, что этот закон временно вступит в силу, когда закроются избирательные участки, и на постоянной основе — когда ОБСЕ выдаст окончательный доклад с подтверждением итогов выборов. Это обычно месяца два занимает", — заявил он.
Теги: Россия, Донбасс, МИД, ОБСЕ, Лавров, Минские договоренности, нормандская четверка, РФ
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