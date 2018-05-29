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Месть за потери ВСУ на Донбассе: Сеть покорили кадры эффектной ликвидации позиции оккупантов РФ

29.05.2018 15:40
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Месть за потери ВСУ на Донбассе: Сеть покорили кадры эффектной ликвидации позиции оккупантов РФ

Боевая группа "К-2" Вооруженных сил Украины провела успешную операцию по ликвидации позиции российско-оккупационных войск на Светлодарской дуге. Фронтовой волонтер Юрий Мысягин рассказал о подробностях специальной операции по уничтожению опорного пункта боевиков на Донбассе, передает "Диалог.UA".

"На Светлодарской дуге боевая группа "К-2", входящая в 54-ю бригаду, отомстила за раненого побратима и уничтожила боевую технику сепаратистов", - отметил он. По его словам, решение провести ее было принято еще 4 мая после того, как в ходе очередного обстрела с этой позиции получил ранение боец 54-й бригады.. "Два попадания легли прямо в блиндаж, потом перевели огонь на технику.

Из трех выстрелов два легли в трех метрах от МТЛБ-ЗУ, а третьим прямо в "нос" ей попали. Она загорелась и огонь был переведен на БМП, находящуюся в нескольких метрах рядом в закрытой позиции. Видать, сепары так самоуверенно себя там чувствовали, что БМП даже не была нормально "спрятана". Ветками закидали немного и все. Ее хорошо видно на фото", - добавил Мысягин, отметив и успешную ликвидацию боевиков.



Теги: Россия, Донбасс, ликвидация, боевики, ВСУ, бронетехника, обстрелы, оккупанты, Светлодарская дуга, РФ
 
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