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Оккупант готовит "ДНР" к наступлению ВСУ: боевиков пугают "заградотрядами" на границе с РФ
Российские кураторы предупредили террористов "ДНР", что при наступлении Вооруженных сил Украины скрыться в РФ у них не получится. Их завернут "заградотряды". О запугивании Кремлем наемников "ДНР" сообщил в Facebook замначальника Нацполиции Украины в Донецкой области Артем Кисько, передает "Диалог.UA".
По данным представителя НП, 18 мая в оккупированном Донецке московский куратор провел совещание с руководством "МВД" террористической "ДНР", где пугал их наступлением украинских военных.
Россиянин предупредил, что в случае попытки Украины освободить Донбасс террористов "ДНР" прекратят пускать в Россию. Для этого ФСБ на границе уже предоставили "черные списки" наемников, которым будет воспрещен въезд в РФ.
Комментируя информацию, Кисько отметил, что в Кремле перешли к ультиматумам и угрозам, так как пропаганда уже не справляется. "При нулевом патриотизме и поддержке – это единственный способ хоть еще немного "продлить жизнь" лжереспублике", - подчеркнул замначальника полиции Донбасса.
Теги: Россия, Донбасс, граница, МВД, ФСБ, ДНР, боевики, ВСУ, террористы, оккупанты, Нацполиция, РФ, загранотряд
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