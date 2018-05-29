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Оккупант попытался разбомбить опорный пункт ООС под Марьинкой - "ответка" была болезненной
Оккупационные войска РФ 28 мая попытались уничтожить позицию ВСУ рядом с Марьинкой. Об эскалации ситуации под Марьинкой сообщила в Facebook пресс-служба Операции Объединенных сил, передает "Диалог.UA".
Противник попытался расправиться с опорным пунктом ООС под Марьинкой в понедельник, 28 мая. За сутки по позиции были нанесены 3 сокрушительных удара, о которых враг впоследствии пожалел. Под руководством старшего сержанта Андрея Бондаря группа бойцов ООС, перемещаясь в пределах опорного пункта, сосредоточенным огнем отвечала на атаки. Противник понес серьезные потери.
За храбрость и мастерство в отражении атак противника Бондаря и его подчиненных представили к наградам. Примечательно, что, по данным штаба ООС, оккупант 28 мая немного уменьшил активность использования тяжелого вооружения. Вместо этого он усилил интенсивность снайперского огня. В результате вражеских обстрелов пострадали 6 бойцов ООС. Все они экстренно госпитализированы.
Теги: Донбасс, Марьинка, снайпер, потери, ВСУ, обстрелы, оккупанты, РФ, ООС
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