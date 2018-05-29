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Почему бойцы ВСУ переходят на сторону "Л/ДНР"
Случаи перехода бойцов украинской армии на сторону противника - "результат некомплекта", из-за чего ряды военнослужащих пополняют "заробитчанами", которые ради денег готовы воевать за любую силу.
Такое мнение на своей странице в Facebook высказал журналист Юрий Бутусов, указав неутешительную статистику: за последний месяц четверо украинских бойцов "перешли линию фронта к противнику".
"Один из 36-й бригады морской пехоты, двое из 14-й бригады, один из 30-й бригады. "Залетный месяц" такой получился", - написал Бутусов.
"Результат некомплекта, который пополняют "заробитчане". Когда некомплект на передовой достигает 60-70%, то выбор невелик. Сидит такой "залетчик", бухает, нарушает дисциплину, конфликтует, всем недоволен, а его не убирают, потому что и такой для чего-то да пригодится", - продолжил он.
Журналист также рассказал о случае, когда служащий ВСУ стал звездой российского ТВ.
"Например, 35-летний Виталий Чмиль из Николаева, из 36-й бригады, пошел в ВСУ в августе 16-го, а теперь бросил семью в Николаеве, решил стать звездой российского телевидения, принимает участие в телепостановках противника", - поведал Бутусов.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, бойцы, ВСУ
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