Появились подробности скандального указа Путина по Донбассу: жителей "ДНР" предупредили о последствиях

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Пользователи социальных сетей оккупированного Донбасса подтверждают информацию о вступлении в действие указа президента Путина о жестких ограничениях въезда в Россию жителей "Л/ДНР".
Люди пишут, что приграничный Ростов ограничивает въезд на время проведения чемпионата мира по футболу, передает dialog.ua.
Пользовательница Ира Расько пишет, что после поездки в Ростов российские власти предупредили об обязательном заполнении миграционных карт абсолютно для всех въезжающих, хотя для жителей "Л/ДНР" еще в апреле этого года они были не обязательны. При этом находиться больше одних суток в городе без регистрации будет запрещено.
Попытка въезда на территорию России из оккупированного Донбасса будет сопровождаться заполнением списка пассажиров и полной идентификацией, включая фамилию, дату и место рождения, а также серию документов.
Въезд на территорию России без заполнения данных будет строго запрещен. Соответствующий указ о введении ограничительных мер был подписан президентом России
Владимиром Путиным на период проведения чемпионата мира по футболу и вызвал недовольство жителей оккупированного Донбасса.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, Чемпионат мира по футболу, указ, ограничение, въезд, ДНР, ЛНР, соцсети
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