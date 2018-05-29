Появились подробности скандального указа Путина по Донбассу: жителей "ДНР" предупредили о последствиях

29.05.2018 16:38

Пользователи социальных сетей оккупированного Донбасса подтверждают информацию о вступлении в действие указа президента Путина о жестких ограничениях въезда в Россию жителей "Л/ДНР".

Люди пишут, что приграничный Ростов ограничивает въезд на время проведения чемпионата мира по футболу, передает dialog.ua.

Пользовательница Ира Расько пишет, что после поездки в Ростов российские власти предупредили об обязательном заполнении миграционных карт абсолютно для всех въезжающих, хотя для жителей "Л/ДНР" еще в апреле этого года они были не обязательны. При этом находиться больше одних суток в городе без регистрации будет запрещено.

Попытка въезда на территорию России из оккупированного Донбасса будет сопровождаться заполнением списка пассажиров и полной идентификацией, включая фамилию, дату и место рождения, а также серию документов.

Въезд на территорию России без заполнения данных будет строго запрещен. Соответствующий указ о введении ограничительных мер был подписан президентом России

Владимиром Путиным на период проведения чемпионата мира по футболу и вызвал недовольство жителей оккупированного Донбасса.