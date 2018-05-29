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Путин не будет принимать решений по Донбассу до 2019-го: почему Кремль надеется на уход Порошенко - СМИ
Президент Российской Федерации Владимир Путин намерен бездействовать до проведения президентских выборов в Украине в 2019 году. Информационный ресурс Republiс опубликовал материал о встрече президента РФ Владимира Путина с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном, передает "Диалог.UA".
"Путин и Меркель говорят о безальтернативности минских соглашений и "нормандского формата", встречи в котором на высоком уровне нужно тщательнее готовить. Макрон для этого предлагает собрать на следующей неделе экспертов. Меркель высказывается за полномасштабную миротворческую операцию ООН на всей территории "ДНР/ЛНР"", - отмечается в материале.
Иными словами, автор публикации подчеркивает, что хозяин Кремля не намерен предпринимать каких-либо решительных действий до выборов в Украине. "Путин, не сильно маскируясь, дает понять, что с нынешним руководством Украины договоренности по Донбассу уже, видимо, маловероятны, надо ждать президентских выборов", - резюмирует издание.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, выборы президента, ДНР, ЛНР, Порошенко, Меркель, Макрон, РФ
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