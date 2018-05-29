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Россия укрепляет границу с территорией ОРДЛО
Россия укрепляет границу с оккупированной частью Донбасса и возобновив старые сооружения и рвы, построенные еще до начала войны в 2014 году.
Также, Россия заявляла, что все эти сооружения предназначены для борьбы с контрабандой. СМИ отмечают: «Рвы тянутся там, где нет естественных преград для движения техники — посадок, балок, лесов, прудов, рек, передает donpress.com.
Вблизи от населенных пунктов рвов также в основном не, там тайком пересечь границу нельзя. Кроме того, часто линия государственной границы проходит между полями украинских и российских сел и совпадает с лесозащитные полосы. А вот разрывы в таких полосах обычно перекопанные рвами, чтобы помешать пересечения автотехники грунтовыми проселкам».
Напомним, с 2014 года на оккупированных территориях Донбасса фактическая монополия на власть принадлежит российским силовикам, они контролирует и рынок потребительских товаров, а значит, любая контрабанда — это прямые убытки для бизнеса российских спецслужащего.
Сообщается, главной причиной усиления контроля на границе попытка свести к минимуму вероятность неконтролируемого попадания в обратную сторону оружия и боеприпасов, которые перед этим завезены из России.
По словам очевидцев, со стороны оккупированных украинских территорий сооружения обложены бетонными блоками и мешками с песком, что свидетельствует о том, что скорее всего россияне ожидают массового бегства вооруженных боевиков из Донбасса и попыток прорыва в России.
Теги: Россия, Донбасс, СМИ, оружие, граница, контрабанда, укрепление, боеприпасы, боевики, ОРДЛО
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