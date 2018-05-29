Россия возвращает "ДНР" в состав Украины: Захарченко предупредили на российском ТВ

29.05.2018 12:01

Россия до сих пор продолжает считать территории части оккупированного Донбасса украинскими, что подтверждают сюжеты кремлевских телеканалов.

Пользователи социальных сетей обратили внимание на видеосюжет российского пропагандиста Дмитрия Киселева на канале "Россия 24", в котором организации боевиков никак не выделены и являются полноценной частью Украины, передает dialog.ua.

Более того, сюжет из Донецка прошел на российском телеканале с титром Донецкая область, что подтверждает редакционную политику подконтрольных Кремлю телеканалов, даже формально не поддающихся признавать "ДНР" хотя бы частично независимой от Украины структурой.

В эфире канала была показана карта оккупированной части Донбасса с украинскими городами, которые временно оккупировали террористы. Пропагандисты РФ показывают эти населенные пункты украинскими.

Более того, "Л/ДНР" на карте не упоминаются вообще. При этом на фоне планам Захарченко с картой востока Украины территория называемой "ДНР" сопровождается титром Донецкая область.