Штаб сообщил о ранении шести украинских военных за минувшие сутки

29.05.2018 07:57

За минувшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе были ранены шесть украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

По информации штаба, боевики 37 раза открывали огонь по позициям Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе, в том числе 9 с применением тяжелого вооружения.

Отмечается, что активные боевые действия продолжались с наибольшей интенсивностью в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, что на Луганском направлении.

Также в районах населенных пунктов Светлодарск, Новоселовка Вторая, Марьинка, Новомихайловка, Старогнатовка, Водяное, Широкино.