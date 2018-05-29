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Штурм Донецка ВСУ: в "ДНР" готовят бомбоубежища и назвали дату наступления - что известно
В оккупированном Донецке активно муссируются слухи о том, что уже на этой неделе "столицу" "ДНР" возьмут штурмом, после чего произойдет освобождение не только Донецка, но и других городов, подконтрольных донецким террористам.
Так, в соцсети называется дата 30 мая. Именно в этот день ВСУ, по мнению сепаратистов, готовы пойти на "зачистку" "центра" ОРДО, передает "Диалог.UA".
В обсуждениях отмечают, что в связи с успешным продвижением украинских военных на Донбассе вариант штурма Донецка исключать нельзя, тем более, что террористы "ДНР" продолжают укреплять и расстраивать свои позиции и пункты на подступах к оккупированному городу.
В то же время многие дончане уверены, что оккупанты специально нагнетают панику среди простого населения, чтобы держать народ в постоянном страхе. Кроме того, из-за предполагаемого штурма многие учебные заведения "ДНР" раньше положенных сроков провели свои выпускные мероприятия.
"У нас в районе проверяют бомбоубежища. На домах уже как в 2014 году наклеили бумажки со стрелками, куда бежать в случае бомбежки", "Надо делать запасы продуктов, самых необходимых, мало ли что может произойти. Недаром слухи о наступлении обговариваются все чаще и чаще.
Это уже топ-тема на всех лавочках во дворах и рынках", "Готовим "тревожные чемоданчики", чтобы сразу бежать из этого ада", - комментируют в соцсетях. По словам источников, якобы информация о штурме Донецка проверенная и 100% процентная.
Теги: Донецк, Донбасс, оккупация, бомбоубежище, штурм, ДНР, ВСУ, наступление, террористы, соцсети
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