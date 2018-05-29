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Архив - Донецкая область

Ситуация в пунктах пропуска утром 29 мая

29.05.2018 08:39
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Ситуация в пунктах пропуска утром 29 мая

Информация от погранслужбы Украины появится позже, передает zi.dn.ua.

Информация от очевидцев (обновляется):

КПВВ «Майорск»
Нет данных
КПВВ «Марьинка»
6.35 Марьинка на Донецк основная 35, льгота 10.
7.47 Каргил на въезд в Донецк основная 23, льгота 9. На выезд до середины места, льготу не вижу.
8.20 Каргил на въезд в Донецк основная 43, льгота 14, выпускают пока из Донецка, в Донецк ещё не запускали. На выезд до середины места, льготу не вижу.
КПВВ «Новотроицкое»
7.57 На Еленовке очередь до поворота.
КПВВ «Гнутово»
Нет данных



Теги: Донбасс, граница, пограничники, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
 
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