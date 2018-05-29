Ситуация в пунктах пропуска утром 29 мая

29.05.2018 08:39

Информация от погранслужбы Украины появится позже, передает zi.dn.ua.

Информация от очевидцев (обновляется):

КПВВ «Майорск»

Нет данных

КПВВ «Марьинка»

6.35 Марьинка на Донецк основная 35, льгота 10.

7.47 Каргил на въезд в Донецк основная 23, льгота 9. На выезд до середины места, льготу не вижу.

8.20 Каргил на въезд в Донецк основная 43, льгота 14, выпускают пока из Донецка, в Донецк ещё не запускали. На выезд до середины места, льготу не вижу.

КПВВ «Новотроицкое»

7.57 На Еленовке очередь до поворота.

КПВВ «Гнутово»

Нет данных