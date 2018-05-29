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Смерть ребенка и шестеро раненых бойцов ВСУ за сутки: гибридная армия РФ бесчинствует на Донбассе
Пресс-центр Операции Объединенных сил информирует о том, что в ходе вражеских провокаций на Донбассе пострадали шестеро воинов Украины, передает dialog.ua.
За минувшие сутки, 28 мая, на Донбассе боевики 37 раз нарушали режим прекращения огня. В результате боевых действий 6 украинских военнослужащих получили ранения. "Российско-оккупационные войска 37 раз в сутки нарушали режим тишины. Из них 9 раз применяли минометы калибра 82 и 120 мм.
Во время боевых действий за минувшие сутки шесть наших военнослужащих получили ранения, их безотлагательно эвакуировали в больницы", - говорится в сообщении.
Около 5:00 утра сепаратисты из гранатометов обстреляли село Чермалык. А около 11:40 вели обстрел из миномета по поселку Зализное, в результате чего погибла 15-летняя девочка. Согласно данным разведки, трое оккупантов были уничтожены и пятеро ранены.
Теги: Россия, Донбасс, боевики, ВСУ, обстрелы, раненые, РФ, провокации, ООС
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