Суд приговорил двух танкистов «ДНР» к десяти годам лишения свободы

29.05.2018 20:44

Апелляционный суд Донецкой области оставил в силе приговор суда первой инстанции, которым двух жителей Мариуполя приговорили к 10 годам лишения свободы. Сообщает прокуратура Донецкой области, передает 62.ua.

По идейным и политическим соображениям двое мужчин в возрасте 34 и 39 лет в сентябре 2014 года вступили в непредусмотренное законом вооруженное формирование «ДНР», а именно - в 3-ю мотострелковою бригаду «Семеновского батальона». Некоторое время мужчины несли службу на контрольно-пропускном пункте штаба «ДНР», что в пгт. Новоазовске.

Впоследствии один из боевиков прошел двухнедельное обучение управлению танка Т-72а на территории Ростовской области Российской Федерации, после чего вернулся и был назначен командиром танка, а его напарник - наводчиком танка.

Действуя во исполнение преступных приказов должностных лиц вооруженных сил РФ, в середине октября 2014 пособники террористов незаконно пересекли границу Украины на участке, который не контролируется органами государственной власти Украины, переправив на оккупированную территорию Донбасса танки и боеприпасы.

Также в составе «ДНР» танкисты принимали активное участие в вооруженных противостояниях и обстрелах Вооруженных сил Украины, которые привели к гибели людей и причинению тяжких последствий в районе населенных пунктов Саханка, Ленинское, Октябрьское. В сентябре 2015 обеих танкистов задержали и арестовали.

Суд признал мужчин виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч.2 ст.260 (участие в непредсказуемых законом военизированных или вооруженных формированиях) и ч.2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) УК Украины.