У боевиков нет шанса: в Украине оценили вероятность масштабного наступления ЛНР-ДНР на Донбассе

29.05.2018 14:22

Несмотря на последнюю эскалацию боевых действий на Донбассе, масштабного перебрасывания туда регулярных войск с территории России на данный момент не происходит, поэтому у боевиков вряд ли есть шансы на какие-либо масштабные операции.

Об этом рассказал "Апострофу" нардеп Дмитрий Тымчук.

По его словам, эскалация наблюдается на многих участках фронта. "Мы видим усиление действий со стороны боевиков, если брать во внимание то, что происходит в районе Горловки. Но эскалация происходит не только там. Мы также видим эскалацию западнее Донецка - в районе Докучаевска - и так далее", – отмечает Тымчук.

В то же время, в нынешних условиях у боевиков практически нет шансов на успешное наступление на позиции украинских войск, считает нардеп.

"Трудно сказать, насколько еще вырастет градус напряжения. Надо понимать, что если брать нынешнюю конфигурацию оккупационных формирований и тех формирований ВСУ, которые задействованы на стороне ООС, то у боевиков нет особых шансов на какую-то масштабную наступательную операцию оперативно-тактического уровня", – говорит он.

По мнению нардепа, все масштабные операции боевики проводили исключительно при участии регулярных подразделений вооруженных сил РФ, поэтому самостоятельно они наступать не способны.

"Но на фоне эскалации, которая сейчас наблюдается, мы пока не видим какого-то масштабного перебрасывания войск с территории России на оккупированную территорию Донбасса. Ситуация может измениться каждый час, но на данный момент мы этого не видим", – подчеркивает Тымчук.