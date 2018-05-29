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У "ДНР" крупная потеря под Горловкой: снайпер ВСУ ликвидировал командира разведки боевиков
На передовой Донбасса в окрестностях оккупированной Горловки снайпер украинской армии ликвидировал командира взвода разведки боевиков "ДНР".
Информацию об этом сообщил один из первых главарей боевиков "ДНР" Игорь Гиркин на собственной странице в социальной сети, ссылаясь на данные собственного источника на Донбассе, передает dialog.ua.
Стало известно, что снайпер ликвидировал командира взвода разведки подразделения "Сомали", которое российское командование перебросило в район Горловки после обострения обстановки ввиду опасности прорыва ВСУ обороны на указанном участке фронта.
При этом обстановка в подразделении далека от идеальной - наемники вынуждены рассредоточить боевиков по линии фронта в крайне незначительной плотности из-за нехватки наемников в подразделениях "ДНР".
Более того, боевики несут тяжелые потери после артиллерийской дуэли с ВСУ на Светлодарской дуге, где, по словам наемника "ДНР", у боевиков "все печально".
Теги: Донбасс, Горловка, ликвидация, снайпер, потеря, ДНР, боевики, ВСУ, Гиркин, соцсети
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