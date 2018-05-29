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Архив - Донецкая область

В 30-й бригаде ВСУ заявили о попадании в плен сослуживца

29.05.2018 09:41
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В 30-й бригаде ВСУ заявили о попадании в плен сослуживца

Военнослужащий 30-й отдельной Новоград-Волынской Ровенской механизированной бригады Вооруженных сил Украины, который исчез на Донбассе 24 мая, попал в плен боевиков. Об этом говорится в сообщении бригады в Facebook, передают novosti.dn.ua.

«Из открытых источников информации стало известно о месте пребывания военнослужащего нашей части, который исчез 24 мая. Самое главное - что он жив, но по предварительно полученной информации, находится во вражеском плену», - говорится в сообщении.

«Из видео допроса военнослужащего ВСУ можно сделать вывод, что человек подвергся тяжелому психологическому воздействию, находится в стрессовом состоянии, говорит сбивчиво, имеет изможденный вид - вероятно, из-за длительного отсутствия сна или физических пыток», - отметили в сообщении пресс-службы бригады.

В группировке «ДНР» заявили о взятии в плен военнослужащего 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Утверждается, что он был задержан в Докучаевске на линии разграничения.

Ранее сообщалось, что в 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины 25 мая исчезли 2 военнослужащих, на следующий день боевики заявили о задержании украинцев.

27 мая о пропаже своего военнослужащего после боестолкновения близ Павлополя под Мариуполем сообщила пресс-служба 36-й отдельной бригады. Однако пресс-офицер бригады заявила, что все морские пехотинцы бригады находятся в расположении. При этом спикер пресс-центра операции Объединенных сил Виктор Шубец во время брифинга в 12:00 сообщил, что пропавший военнослужащий до сих пор не найден.



Теги: Донбасс, плен, задержание, пытки, ДНР, боевики, ВСУ, ООС
 
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