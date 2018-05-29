В Донецке пьяные боевики «ДНР» с оружием появляются в людных местах

29.05.2018 11:20

Жители временно оккупированного Донецка сообщают о боевиках «ДНР», появляющихся в людных местах с оружием в нетрезвом состоянии. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированном Донецке появляются в дневное время в людных местах – магазинах, на остановках, даже в больницах – в нетрезвом состоянии и с оружием – автоматами и пистолетами. Некоторые из боевиков ведут себя неадекватно «по набережной бегал пьяный с пистолетом». Тем же, кому не повезло жить вблизи «комендатуры», постоянно угрожают, наносят телесные повреждения, повреждают автомобили.

Вот что сообщают дончане в соцсетях:

«Я понимаю, что пишу не в ту группу, но как же достали эти пьяные военные с автоматами и пистолетами. Куда смотрит власть? Почему им выдают оружие, когда они находятся в увольнении? Я вчера стояла возле магазина и подошел военный в нетрезвом состоянии с автоматом. По набережной бегал один, тоже пьяный, с пистолетом. Раз ввели ком. час, хотят следить за порядком, так пускай этот порядок будет во всем. А то, например, людей, которые с работы после 23.00 опаздывают забирают, а эти спокойно по городу пьяные с оружием ходят»,

«Когда вот такие прекрасные люди приходят пьяные в больницу с оружием, вызываемая полиция просто не приезжает… Что уж про обычную улицу говорить...»,

«Они не только в увольнении, они и на службе бухают. Так что, любуемся и наслаждаемся»,

«Вчера на бул.Пушкина видела двоих… бухие в дрова… по форме. Хоть бы уже гражданку надели»,

«А смысл? У меня под домам их шарашкина контора (Комендатура), так сегодня какой-то гусь начал меня матами покрывать, типа какого хрена я тут катаюсь и мешаю ему ходить, ну я вышел ему на пальцах объяснить… в итоге сбежались его «кенты» с автоматами и начали мне угражать морду разбить и типа я хрен тут бльше проеду(и это к своему дому во двор)!!! Я уже молчу, что эти уроды под домом мне уже 2 раза тачку притерли...».