В Донецке продают овсяное печенье с щебнем

29.05.2018 07:36

Продукты питания на оккупированных территориях Донбасса всегда желают лучшего. Продукты, которые завозит Россия и производятся на оккупированных территориях не соответствуют никаким нормам и требованиям.

Очередной инцидент качества продуктов произошел в оккупированном Донецке, когда местный житель купил овсяное печенье, в котором находился щебень размером больше 1 сантиметра.

«Позавтракал вкуснейшими печеньками с щебнем „Овсяное фитнес“. Вопрос к производителю, как такая хрень могла попасть в состав?», — написал очевидцец.

Так же опубликовал фотофакты данного происшествия.

Источник: news.dn.ua