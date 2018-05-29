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Архив - Донецкая область

В Донецке продают овсяное печенье с щебнем

29.05.2018 07:36
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В Донецке продают овсяное печенье с щебнем

Продукты питания на оккупированных территориях Донбасса всегда желают лучшего. Продукты, которые завозит Россия и производятся на оккупированных территориях не соответствуют никаким нормам и требованиям.

Очередной инцидент качества продуктов произошел в оккупированном Донецке, когда местный житель купил овсяное печенье, в котором находился щебень размером больше 1 сантиметра.

«Позавтракал вкуснейшими печеньками с щебнем „Овсяное фитнес“. Вопрос к производителю, как такая хрень могла попасть в состав?», — написал очевидцец.

Так же опубликовал фотофакты данного происшествия.

Источник: news.dn.ua



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, продукты, качество, оккупация, соцсети
 
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