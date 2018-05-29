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В Мариуполе смертельно травмировалась сотрудница “Азовстали”

29.05.2018 16:59
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В Мариуполе смертельно травмировалась сотрудница “Азовстали”

На МК “Азовсталь” смертельно травмировалась сотрудница. По инсайдерской информации, женщине поездом отрезало обе ноги.

Как сообщили 0629 в пресс-службе Метинвеста, 28 мая при выполнении работ на станции «Сортировочная» травмировалась осмотрщик вагонов МК «Азовсталь».

Прибывшая на место происшествия медбригада оперативно доставила пострадавшую в одну из городских больниц с диагнозом «политравма».

В больнице пострадавшая скончалась.

“На предприятии создана и работает комиссия для установления обстоятельств и причин происшествия”, - сообщили в пресс-службе.



Теги: Донбасс, Мариуполь, смерть, железная дорога, Азовсталь, Метинвест, травма
 
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