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ВСУ окружают Докучаевск и Горловку с трех сторон - боевики "ДНР" напуганы планом мощного прорыва

29.05.2018 14:58
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ВСУ окружают Докучаевск и Горловку с трех сторон - боевики "ДНР" напуганы планом мощного прорыва

В рамках операции по освобождению оккупированного Донбасса подразделения украинской армии окружают несколько населенных пунктов на горловском направлении с 3 сторон.

Об этом в комментарии изданию "Апостроф" заявил нардеп Дмитрий Тымчук, рассказав о тактической обстановке на передовой Донбасса, передает dialog.ua.

Он отметил, что на карте горловского направления подразделение ВСУ с 3 сторон пытаются окружить подразделения "ДНР" в Горловке и Докучаевске. Продвижение сопровождается истерикой и хаосом боевиков на всех уровнях руководства: боевики опасаются танкового прорыва ВСУ, который сметет слабые оборонительные позиции "ДНР", не имеющие ни 2-й, ни 3-й линии обороны.

Тымчук достоверно не смог подтвердить информацию о дальнейшем продвижении сил Объединенной группировки ВСУ, так как решение об этом будет приниматься на самом высоком политическом уровне страны.

При этом Тымчук отметил, что боевики "ДНР" вряд ли смогут провести масштабную операцию против Украины без поддержки российской армии, которая пока не предпринимает активных действий по переброске войск.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Горловка, Докучаевск, прорыв, ДНР, боевики, ВСУ, Тымчук
 
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