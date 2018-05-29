За 2 дня боевики ДНР "задержали" более 370 мирных жителей

29.05.2018 13:42

Боевики ДНР продолжают издеваться над мирными людьми на оккупированных территориях.

Так, только за 2 дня с 25 по 27 мая 2018 года на оккупированных территориях задержаны 373 человека. Об этом сообщают сепаратистские СМИ, передают «Ведомости Донбасса».

Как сообщают сепаратистские СМИ, с 25 по 27 мая 2018 года на оккупированной территории за «нарушения» т.н. «комендантского часа» задержано 373 мирных жителя.