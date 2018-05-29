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Архив - Донецкая область

За 2 дня боевики ДНР "задержали" более 370 мирных жителей

29.05.2018 13:42
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За 2 дня боевики ДНР "задержали" более 370 мирных жителей

Боевики ДНР продолжают издеваться над мирными людьми на оккупированных территориях.

Так, только за 2 дня с 25 по 27 мая 2018 года на оккупированных территориях задержаны 373 человека. Об этом сообщают сепаратистские СМИ, передают «Ведомости Донбасса».

Как сообщают сепаратистские СМИ, с 25 по 27 мая 2018 года на оккупированной территории за «нарушения» т.н. «комендантского часа» задержано 373 мирных жителя.



Теги: Донбасс, СМИ, комендантский час, оккупация, задержание, ДНР, боевики
 
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