Завтра часть Луганска останется без водоснабжения

29.05.2018 20:04

Предприятие «Лугансквода» в связи с ремонтными работами прекратит водоснабжение восточных кварталов Луганска с 30 мая до 15:00 31 мая.

Об этом сообщается на сайте компании, передает zi.dn.ua.

Указывается, что в этот период работники проведут ревизию, ремонт и замену запорной арматуры, осуществят необходимые ремонтно-восстановительные работы.

Отмечается, что данные мероприятия на гидротехнических сооружениях выполняются с целью подготовки и стабильной их работы в осенне-зимний период.

«Будет прекращена подача воды на восточный жилой массив города Луганска и поселок Малая Вергунка. Водоснабжение будет отсутствовать у потребителей, проживающих в кварталах Солнечный, Дзержинского, Якира, Гагарина, Волкова, Ватутина, Левченко, Жукова, Комарова, Восточный, Норинского, Молодежный, 60 лет Образования СССР, Дружбы», — говорится в сообщении.

Потребителям рекомендуют запастись питьевой водой.

Напомним, 23 мая сообщалось, что на Донецкой фильтровальной станции появилось электричество.