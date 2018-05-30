Боевики «ДНР» умышленно отправляют в СИЗО своих сослуживцев

30.05.2018 07:25

Жители оккупированной Макеевки заявили о странной тенденции среди боевиков.

Скорее всего, боевики осознали свое поражение и таким образом пытаются избежать смерти путем лишения свободы. Местные жители отмечают, что боевики отправляют в колонии и СИЗО не только мирных граждан, но и своих сослуживцев. Кто-то из боевиков попадает за решетку из-за правонарушений и уголовных преступлений, а некоторые и просто по неизвестным причинам.

Некоторые жители ОРДЛО считают, что оккупанты попадают туда умышленно, чтобы не погибнуть в ходе боевых действий. Жители оккупированной Макеевки в соцсетях пишут: «Сегодня в Макеевскую ИК ном. 32 привезли 43 ополченца и теперь их 152 чел. В колониях ДНР около 600 чел. ополченцев, в СИЗО около 1300 чел.»; «Лучше сидеть в СИЗО, чем лежать в могиле (стиль авторов сохранен)».

Источник: https://donpress.com