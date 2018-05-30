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Конфликт на Донбассе может мгновенно прекратиться: Ельченко назвал условие
Дипломат рассказал, почему не получится ввести в Украину миротворцев от любой другой международной организации, кроме ООН
Конфликт на Донбассе, который уже перешел в активную фазу, мгновенно будет разрешен, если Россия согласиться вывести войска и прекратить поддержку боевиков.
Об этом заявил в интервью "Голос Америки" постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.
"Единственное, чего не хватает – это готовности и согласия России прекратить поддержку и поставку оружия, боеприпасов, людей и денег. Как только Россия на это согласится, то конфликт на Донбассе мгновенно прекратится. Да, останется множество проблем, но мы их сможем урегулировать. Главное, чтоб Россия прекратила свое вмешательство", – сказал он.
Кроме этого он обратил внимание на тот факт, что РФ настаивает на переговорах о введении миротворцев с главарями боевиков.
"Мы считаем, что это – конфликт РФ и Украины, Россия так не считает. Все считают, что нужно согласие России (по миротворцам – ред.), а она говорит: "Да нет, наше согласие не нужно, идите разговаривайте с главарями "ДНР" и "ЛНР", и если они согласятся, то мы не будем возражать". Но мы все прекрасно понимаем, кто и что все контролирует (на Донбассе – ред.)", – отметил постпред при ООН.
Также отмечается, что ходят разговоры, чтоб сформировать миротворческую миссию не под эгидой ООН, а какой-то другой международной организации. Ельченко прояснил ситуацию.
"Если это НАТО, понятно, что Россия это заблокирует. Говорили про ЕС, но у Евросоюза нет своих военных сил. СНГ, ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) или (страны) Ташкенского договора – это не подходит ни нам, ни нашим партнерам", – сказал дипломат.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Россия, Донбасс, война, конфликт
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