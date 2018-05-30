Переговоры в нормандском формате снова будут активированы

30.05.2018 13:40

Нормандский формат переговоров получит новый статус активности. Согласно сообщению «Донецких новостей» 29 мая об этом сообщили президенты Украины и Германии на совместной пресс-конференции.



«Я хочу заверить, что я преданный Украине и людям этой страны. В 2014 году аннексия Крыма, а потом конфликт на востоке Украины стали очень сложными событиями, но, с моей точки зрения, это свидетельство того, что на протяжении этого времени немецко-украинское партнерство стало более тесным и успешным», – говорит президент Германии.



«Что касается ситуации на востоке Украины, я надеюсь, что после тех переговоров, которые были в Берлине, которые вы провели с федеральным канцлером, был разговор с президентом Макроном. Я думаю, что все эти переговоры, и разговор канцлера в Сочи, что они приведут к тому, что Нормандский процесс получит новый статус активности. Мы сможем сказать, что формат Нормандского процесса снова будет активирован. И, конечно, в данный момент нельзя дать каких-то предсказаний или сказать, какие есть шансы на успех, но я думаю, что мы оба убеждены в том, что процесс как таковой важен для того, чтобы избежать дальнейшей эскалации и пытаться как можно больше делать предложений, выдвигать идей и исполнять программу Минских договоренностей, и достигать дальнейшего успеха и прогресса. К таким рассуждениям относится также и ситуация с миротворческой миссией. Сейчас ООН об этом говорит...» – заявляет Штайнмайер.

Источник: http://zi.dn.ua