В Минске начались переговоры Трехсторонней контактной группы

30.05.2018 15:50

В столице Беларуси начался очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, к переговорам приступили рабочие подгруппы. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

«В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины», – говорится в сообщении.

В «ДНР» утверждают, что «в Минске началась встреча участников подгруппы по вопросам безопасности. На повестку заседания вынесены вопросы соблюдения режима прекращения огня, а также реализация соглашений о разведении сил и средств».

Также в «ДНР» сообщают, что «началась встреча гуманитарной подгруппы и экономической подгруппы».

В «ЛНР» заявляют, что приступили к переговорам рабочая подгруппа по вопросам безопасности, рабочая подгруппа по экономическим вопросам и рабочая подгруппа по гуманитарным вопросам.

Напомним, предыдущая встреча Трехсторонней контактной группы состоялась в Минске 16 мая.

23 мая в «ДНР» заявили, что подгруппа по безопасности ТКГ обсуждает обострение в районе ДФС.

Источник: https://dnews.dn.ua