- Военных могут «переселить» из помещений Славянского курорта20:25
- Ситуация на Донбассе: штаб сообщает об обстрелах и раненых17:55
- Шахтеров ОРДО сгоняют на «военные учения» под угрозой тюрьмы17:38
- В Минске начались переговоры Трехсторонней контактной группы15:50
- В центре Мариуполя нашли вход в таинственное подземелье. Начаты раскопки 15:10
- Переговоры в нормандском формате снова будут активированы13:40
- США в ООН сделали жесткое заявление по Донбассу13:25
- Бывшие пленные боевиков жалуются на отсутствие выплат12:47
- Конфликт на Донбассе может мгновенно прекратиться: Ельченко назвал условие12:11
- Россия больше не поддерживает выпускников школ непризнанных республик07:48
В Минске начались переговоры Трехсторонней контактной группы
В столице Беларуси начался очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, к переговорам приступили рабочие подгруппы. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.
«В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины», – говорится в сообщении.
В «ДНР» утверждают, что «в Минске началась встреча участников подгруппы по вопросам безопасности. На повестку заседания вынесены вопросы соблюдения режима прекращения огня, а также реализация соглашений о разведении сил и средств».
Также в «ДНР» сообщают, что «началась встреча гуманитарной подгруппы и экономической подгруппы».
В «ЛНР» заявляют, что приступили к переговорам рабочая подгруппа по вопросам безопасности, рабочая подгруппа по экономическим вопросам и рабочая подгруппа по гуманитарным вопросам.
Напомним, предыдущая встреча Трехсторонней контактной группы состоялась в Минске 16 мая.
23 мая в «ДНР» заявили, что подгруппа по безопасности ТКГ обсуждает обострение в районе ДФС.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Минск, переговоры, Минские договоренности
- Донбасский фронт: качели обстрелов и переговоров
- Чем закончились видео переговоры по Донбассу
- Тарута о войне на Донбассе: "А если они будут стрелять 10 лет? То что, мы не будем вести переговоры?"
- Российский переговорщик по Донбассу Борис Грызлов получил новую должность
- В Минске завершилась встреча Трехсторонней контактной группы
- Боевики "капризничают" и пытаются диктовать условия по минским переговорам
- Военных могут «переселить» из помещений Славянского курорта20:25
- Ситуация на Донбассе: штаб сообщает об обстрелах и раненых17:55
- Шахтеров ОРДО сгоняют на «военные учения» под угрозой тюрьмы17:38
- В Минске начались переговоры Трехсторонней контактной группы15:50
- В центре Мариуполя нашли вход в таинственное подземелье. Начаты раскопки 15:10
- Переговоры в нормандском формате снова будут активированы13:40
- США в ООН сделали жесткое заявление по Донбассу13:25
- Бывшие пленные боевиков жалуются на отсутствие выплат12:47
- Конфликт на Донбассе может мгновенно прекратиться: Ельченко назвал условие12:11
- Россия больше не поддерживает выпускников школ непризнанных республик07:48
- Порошенко распорядился обеспечить Бабченко круглосуточную охрану22:58
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Украинцам вернули «запрещенное» лекарство, что изменилось21:25
- Британский турист выпал из самолета в Турции21:08
- Кому нельзя идти в бассейн20:44
- Военных могут «переселить» из помещений Славянского курорта20:25
- Порошенко о ситуации с Бабченко: Москва вряд ли успокоится20:08
- В Украине в рекордные сроки открыли новое месторождение газа19:48
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Кому нельзя идти в бассейн20:44
- Пять вкусных альтернатив надоевшему клубничному варенью17:20
- Які хвороби лікує черешня?16:45
- Нумерология. Какого числа родился человек, такая у него и вся жизнь16:15
- Медики рассказали, почему трескаются губы и как этого избежать13:55
- В ожидании магнитных бурь: как сохранить здоровье09:54
- Приметы на деньги: 10 событий, которые всегда сулят прибыль09:37
- Через Горловку и Макеевку в направлении Иловайска ночью двигаются «странные» поезда
- Россия возвращает "ДНР" в состав Украины: Захарченко предупредили на российском ТВ
- Появились подробности скандального указа Путина по Донбассу: жителей "ДНР" предупредили о последствиях
- Гиркин подтвердил разгром "ДНР" под Горловкой: "От батальона Мачете осталось 30% солдат..."
- Ситуация у Захарченко в Донецке ухудшается с каждым днем: жители города рассказали о реальной ситуации в "ДНР"
- Штурм Донецка ВСУ: в "ДНР" готовят бомбоубежища и назвали дату наступления - что известно
- Боевики «ЛДНР» ждут применение ВСУ «военной авиации»
- Лавров сделал скандальное заявление о Донбассе
- Поцелуй судьбы: эти 4 знака Зодиака вскоре обретут неземное счастье
- Вещи, которые «забирают» счастье