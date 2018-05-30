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Архив - Донецкая область

Военных могут «переселить» из помещений Славянского курорта

30.05.2018 20:25
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Военных могут «переселить» из помещений Славянского курорта

Недавно Славянск посетили представители Министерства обороны Украины. Чиновники приезжали, чтобы осмотреть место, где могла бы разместиться воинская часть.

Сейчас военные базируются на Славянском курорте. И уже несколько лет идут разговоры о том, чтобы они перебазировались в другой район города. Тогда курорт смог бы полноценно использовать мощности всех трех санаториев для лечения и реабилитации пациентов, в том числе и военнослужащих. Пока дальше переговоров дело не сдвинулось.

Как рассказал славянский городской голова Вадим Лях, в городе не настолько много пустующих помещений и площадок, которые подходили бы военным. Более-менее подходящий объект нашли неподалеку от завода «Бетонмаш».

Окончательное решение о смене места дислокации военных будут принимать в Министерстве обороны. Приезжие чиновники не уполномочены комментировать этот вопрос. Их задача – осмотр предложенных участков и помещений.

Ранее мы сообщали, что из-за долгов на курорте Славянска могут отключить свет

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Славянск, военные
 
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