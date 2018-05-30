Военных могут «переселить» из помещений Славянского курорта

30.05.2018 20:25

Недавно Славянск посетили представители Министерства обороны Украины. Чиновники приезжали, чтобы осмотреть место, где могла бы разместиться воинская часть.

Сейчас военные базируются на Славянском курорте. И уже несколько лет идут разговоры о том, чтобы они перебазировались в другой район города. Тогда курорт смог бы полноценно использовать мощности всех трех санаториев для лечения и реабилитации пациентов, в том числе и военнослужащих. Пока дальше переговоров дело не сдвинулось.

Как рассказал славянский городской голова Вадим Лях, в городе не настолько много пустующих помещений и площадок, которые подходили бы военным. Более-менее подходящий объект нашли неподалеку от завода «Бетонмаш».

Окончательное решение о смене места дислокации военных будут принимать в Министерстве обороны. Приезжие чиновники не уполномочены комментировать этот вопрос. Их задача – осмотр предложенных участков и помещений.

Ранее мы сообщали, что из-за долгов на курорте Славянска могут отключить свет.

Источник: http://zi.dn.ua